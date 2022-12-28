شاهد| وفاء مكي تستغيث.. ما القصة

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 05:48 م

عبرت الفنانة وفاء مكي، عن حبها لزملائها في الوسط الفني، وطالبت الجمهور عدم تصديق الشائعات والحرص على تبين الحقيقة قبل تداول أنباء مغلوطة.

وتحدثت الفنانة وفاء مكي، التي شاركت في 86 عملا فنيا ودراميا، وعملت مع أشهر نجوم الفن، حول سبب اختفائها ومعاناتها من شظف العيش، وقالت: إنها ليس لديها عمل أو مصدر رزق لتنفق منه على نفسها ووالدتها المريضة بالسرطان ولا تستطيع الحركة.

وقالت وفاء في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: أريد العودة للجمهور وأحزن كثيرا عندما يتم تداول شائعات عن زملائي، وأي فرد من الوسط الفني الذي أنتمي إليه وأحبه وأعشقه، فمن فضلكم تأكدوا من صحة أي أنباء حتى لا نضطر لمقاضاة مروجي الشائعات".

وأضافت أنها تستغيث طالبة النجدة والمساعدة على مواجهة ظروفها، حيث حصلت على قرض قيمته 31 ألف جنيه وسلفة من نقابة الممثلين لكي تخرج من أزمتها وتقوم حاليا بالسداد لكنها لم تتمكن من ذلك، في ظل تراكم الديون عليها وارتفاع أسعار علاج والدتها، مشيرة إلى أن منزلها لا يوجد به طعام وتظل لأيام تعاني من الجوع لعدم توافر أموال معها.

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يذكر أن آخر أعمال وفاء مكي بعد خروجها من السجن، هو مسلسل الكابوس، الذي عرض عام،2015 بطولة غادة عبد الرازق، كريم محمود عبد العزيز، أحمد راتب، بيومي فؤاد، ومن تأليف هالة الزغندي، وإخراج إسلام خير.