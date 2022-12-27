سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية مساء اليوم الثلاثاء 27-12-2022

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 06:44 م

أعلن البنك الأهلي المصري، نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مساء اليوم الثلاثاء، والتى استقر خلالها سعر الدولار وتغيرت معظم أسعار العملات الأجنبية الأخرى.

سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 27-12-2022

جاء سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء، خلال نشرة أسعار الصرف الصادرة من البنك الأهلي، وكذلك أسعار العملات الأجنبية الأخري كما يلي:

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم للشراء 24.64

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم للبيع 24.69

سعر اليورو

سعر شراء اليورو 26.148

سعر بيع اليورو 26.3418

سعر الجنيه الإسترلينى

سعر الشراء 29.5754

سعر البيع 29.9045

الدولار الكندي

شراء 18.1403

بيع 18.2794

سعر الكرون الدنماركي

شراء 3.5162

بيع 3.5421

سعر الكورن النرويجي

شراء 2.4951

بيع 2.5205

سعر الكرونا السويدي

شراء 2.3462

بيع 2.3702

سعر الفرنك السويسري

شراء 26.4038

بيع 26.6314

سعر الين الياباني

شراء 18.4445

بيع 18.6143

سعر الدولار الأسترالي

شراء 16.5679

بيع 16.7299

سعر الدينار الكويتى

سعر شراء الدينار الكويتي 77.7827

سعر بيع الدينار الكويتي 80.6336

سعر الريال السعودي

سعر شراء الريال السعودي 6.551

سعر بيع الريال السعودي 6.5709

سعر الدرهم الإماراتي

شراء 6.7126

بيع 6.7226

سعر الدينار البحرينى

شراء 63.6693

بيع 65.4907

سعر الريال العماني

شراء 62.5381

بيع 64.1299

سعر الريال القطري

شراء 6.3179

بيع 6.7312

سعر الدينار الأردنى

سعر شراء الدينار الأردني 34.2698

سعر بيع الدينار الأردني 34.7844