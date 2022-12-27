سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية مساء اليوم الثلاثاء 27-12-2022

أعلن البنك الأهلي المصري، نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مساء اليوم الثلاثاء، والتى استقر خلالها سعر الدولار وتغيرت معظم أسعار العملات الأجنبية الأخرى.
سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 27-12-2022
جاء سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء، خلال نشرة أسعار الصرف الصادرة من البنك الأهلي، وكذلك أسعار العملات الأجنبية الأخري كما يلي:
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم للشراء 24.64
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم للبيع 24.69
سعر اليورو
سعر شراء اليورو 26.148
سعر بيع اليورو 26.3418
سعر الجنيه الإسترلينى
سعر الشراء 29.5754
سعر البيع 29.9045
الدولار الكندي
شراء 18.1403
بيع 18.2794
سعر الكرون الدنماركي
شراء 3.5162
بيع 3.5421
سعر الكورن النرويجي
شراء 2.4951
بيع 2.5205
سعر الكرونا السويدي
شراء 2.3462
بيع 2.3702
سعر الفرنك السويسري
شراء 26.4038
بيع 26.6314
سعر الين الياباني
شراء 18.4445
بيع 18.6143
سعر الدولار الأسترالي
شراء 16.5679
بيع 16.7299
سعر الدينار الكويتى
سعر شراء الدينار الكويتي 77.7827
سعر بيع الدينار الكويتي 80.6336
سعر الريال السعودي
سعر شراء الريال السعودي 6.551
سعر بيع الريال السعودي 6.5709
سعر الدرهم الإماراتي
شراء 6.7126
بيع 6.7226
سعر الدينار البحرينى
شراء 63.6693
بيع 65.4907
سعر الريال العماني
شراء 62.5381
بيع 64.1299
سعر الريال القطري
شراء 6.3179
بيع 6.7312
سعر الدينار الأردنى
سعر شراء الدينار الأردني 34.2698
سعر بيع الدينار الأردني 34.7844