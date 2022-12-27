انتهاء فعاليات مسابقة المدارس للعروض الرياضية ببورسعيد

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 05:12 م

انتهت اليوم الثلاثاء، فعاليات مسابقة المدارس للعروض الرياضية المقامة بصالة عادل خير الله الرياضية بإستاد بورسعيد الرياضي، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتوجيهات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام نائبا عن الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ولطفي عمر موجه عام التربية الرياضية ومديري ومشرفي ومعلمي المدارس المشاركة في البطولة وأولياء الأمور.

وتأتي هذه المسابقة بمشاركة 900 طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية يمثلون 30 مدرسة ما بين التعليم العام والفني والخاص بواقع 10 مدارس للمرحلة الابتدائية و10 مدارس للمرحلة الإعدادية للبنات و7 مدارس للمرحلة الثانوية للبنات عام وفني و3 مدارس خاصة.

وقد أسفرت نتائج اليوم الختامي للمسابقة عن فوز مدرسة الشهيد أسامة عيد عبد الرحمن الابتدائية بالمركز الاول على مدارس مرحلتها وفوز مدرسة القناة الاعدادية للبنات بالمركز الأول على مدارس مرحلتها بينما فازت مدرسة رفيدة الأنصارية بالمركز الأول على مدارس مرحلتها.

جدير بالذكر أن مرحلة التصفيات الأولية للمسابقة قد انطلقت سلفا واستمرت لمدة أسبوع كامل على مستوى الإدارات التعليمية على أن يتم تصعيد الفرق الفائزة من كل مرحلة تعليمية لتمثيل تعليم بورسعيد في بطولة الجمهورية للعروض الرياضية المقامة في محافظة القاهرة.