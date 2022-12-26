بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 06:35 م

تعود منافسات الدوري الإنجليزي اليوم بعد توقف كأس العالم ونتابع اليوم مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر ويقود محمد صلاح الريدز اليوم لتعويض جماهير الانفيلد عن خسارة مباراة مانشستر سيتي في كأس كاراباو الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول.

بث مباشر مباراة ليفربول واستون فيلا في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، الموافق 26 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويعاني ليفربول قبل مباراة استون فيلا اليوم بث مباشر من تعثر كبير في البريميرليج وفقدان نقاط حيث يحتل المركز السابع برصيد ٢٢ نقطة ويرغب يورجن كلوب في تخطي عقبة استون فيلا للبحث عن مكان بين الفرق الأربع الكبار من أجل المشاركة في الشامبيونزليج ويواجه ليفربول استون فيلا في مباراة اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، كارفاليو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول واستون فيلا في الدوري الانجليزي