"المخلل وصفار البيض".. طقوس الاحتفال بالكريسماس في أمريكا

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 07:34 ص

حينما يأتي الكريسماس يحتفل العالم كلٌ على طريقته الخاصة ويختلف الاحتفال من بلد لأخرى ولكل دولة هويتها الخاصة وتقاليدها التي تعتز بها وتحافظ على دوام ممارستها كطابع خاص تتميز وتنفرد به كل دولة عن الأخرى للاحتفال بالكريسماس، وللأمريكيين عادات خاصة وغريبة بعض الشيء، نستعرضها لكم بحسب ما أوضح موقع "إنسايدر":



- المخلل

يخفي بعض الأمريكيين الحلى المخللة في أشجار عيد الميلاد، حيث لا تظهر مع الزخارف الأخرى، ومن يستطيع العثور عليها من الأطفال تكن له هدية إضافية.

وتحكي الأسطورة الخاصة بهذا التقليد، أن طفلين قُتلا على يد ضابط، ووضع جثتيهما في برميل مخلل، لكن القديس نيكولاس تمكن من إحيائهما بطريقة سحرية. فيما تفترض نظرية أخرى أن زخرفة المخلل بدأت في ألمانيا، كحيلة تسويقية اخترعها المسوقين في عيد الميلاد.

- الفشار

يستخدم البعض الفشار لتزيين شجرة الميلاد في الكريسماس، وكان الهدف الأول من هذه الفكرة هو إطعام الطيور في البرد.

- صفار البيض

شرب صفار البيض هو تقليد أمريكي لا يفهمه الكثيرون حول العالم، ويعود استخدامه لأول مرة عام 1775م، ويتكون المشروب من صفار البيض مع السكر والحليب أو الكريم، مع الكحول.

- النيران المشتعلة

يعتقد الأمريكيون أن النيران المشتعلة عاليًا في الكريسماس، تساعد سانتا كلوز في العثور على المنازل في ظلام الليل، ويتم كل عام في ولاية لويزيانا بالقرب من نهر المسيسيبي.

يعود هذا التقليد إلى الكاجون، والكاجون هم أحفاد الكنديين الفرنسيين الذين طردهم البريطانيون من المستعمرات الفرنسية في كندا في القرن الثامن عشر.