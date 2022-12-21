مندوب أيرلندا لدى مجلس الأمن: سوريا تشهد أوضاعًا إنسانية صعبة

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 07:20 م

قال مندوب أيرلندا لدى مجلس الأمن، إن سوريا تشهد أوضاعًا إنسانية صعبة ومتدهورة، والمساعدة لا غنى عنها لملايين الناس على مستوى البلاد، موضحًا أن 5 ملايين نسمة يحتاجون للحماية الإنسانية.

وأضاف "مندوب أيرلندا" خلال كلمته فى جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بشأن الأوضاع داخل الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السوريين يعملون بكل مشقة واجتهاد من أجل البقاء على قيد الحياة نتيجة طول أمد النزاع بسبب جائحة كورونا وأزمة المياه والكوليرا.

وذكر مندوب أيرلندا الأممي، أن سوريا شهدت منذ أول يناير حتى 13 سبتمبر من العام الجاري قتل 450 مدنيًا بالإضافة إلى 123 طفلًا نتيجة الأعمال العدائية والعنف في سوريا والذين من المفترض أن ينعموا بالأمان والتعلم والازدهار، مطالبا جميع الأطراف بمراعاة المدنيين في العمليات العسكرية، فهم ليسوا "هدفًا" وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وأكد أن الكثير من الأطفال في سوريا قد يتعرضون لخطر لا يمكن الرجوع عنه نتيجة الأزمات الغذائية.