اليوم.. الكونجرس الأمريكي يصوت على مشروع قانون التمويل الحكومي

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 07:20 ص

يصوت اليوم الأربعاء الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون التمويل الحكومي لتجنب الإغلاق الجزئي.

وفى وقت سابق قدم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيون مشاريع قوانين من شأنها أن تمنع المعاملات من أى شركة وسائط اجتماعية في الصين أو روسيا أو كوبا أو إيران أو كوريا الشمالية أو فنزويلا أو تتأثر بها، ويهدف قانون CCP المضاد للمجتمع (تجنب التهديد الوطني لمراقبة الإنترنت والرقابة القمعية والتأثير والتعلم الحسابي من قبل الحزب الشيوعي الصيني) إلى إيقاف الوصول إلى TikTok والتطبيقات الأخرى التي يمكن نظريًا تحويل بيانات المستخدم الأمريكية إلى الحكومات القمعية أو مراقبة الأخبار أو التلاعب بالعامة بأى طريقة أخرى.