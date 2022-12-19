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الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

إنفوجراف.. جهود ترسيخ التمويل المستدام بأنشطة البنوك

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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أعلن البنك المركزي المصري، انتهاء جميع البنوك من قياس البصمة الكربونية لمقراتها الرئيسية، وذلك تفعيلا للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك المركزي والذي ينص على "تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنوك الداخلية"، وذلك بالتوازي مع مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن البصمة الكربونية هي مؤشر لقياس معدلات انبعاث الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

ولفت إلى أن الهدف من قياس البصمة الكربونية، هو الوقوف على نسب انبعاث الغازات الضارة واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطط تنفيذية لخفض هذه النسب، والحد من الآثار السلبية لها على البيئة والمناخ.

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