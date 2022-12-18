حرب طويلة الأمد.. «بوتين» يطالب قادته بخطة هجوم خلال الفترة المقبلة.. و«الناتو» يدعو للاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 07:22 ص

أعلن الكرملين، أمس السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث مع المسئولين عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وطالبهم بخطة الهجوم خلال الفترة المقبلة.

وعقد «بوتين» اجتماعًا بمشاركة وزير الدفاع سيرجي شويجو، ورئيس الأركان الروسية فاليري جيراسيموف، واجتماعات منفصلة مع قادة مختلف أفرع الجيش.

قال «بوتين» خلال الاجتماع، الذي بثت مقتطفات منه عبر التليفزيون الروسي العام: «أود أن أسمع مقترحاتكم بشأن إجراءاتنا على المديين القصير والمتوسط».

ومن جانبه، قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إن روسيا تستعد لحرب طويلة ضد أوكرانيا، وحذر من أنه لا يوجد دليل على أن «بوتين» قد تخلى عن هدفه في السيطرة على أوكرانيا، وشدد على أنه يجب ألا نقلل من شأن روسيا.

وأضاف: «أننا نرى أنها تحشد المزيد من القوات، ومستعدة لتكبد خسائر كثيرة أيضًا، وتحاول الحصول على المزيد من الأسلحة والذخيرة، ويجب أن نفهم أن الرئيس بوتين مستعد لشن هجمات جديدة».

وتابع: «يجب على حلفاء الناتو الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة حتى يدرك فلاديمير بوتين أنه لا يمكنه الفوز في ساحة المعركة، ومن المرجح أن تنتهي هذه الحرب على طاولة المفاوضات، مثل معظم الحروب. إن أسرع طريقة لتحقيق ذلك هي دعم الأوكرانيين عسكريًا، حتى يفهم الرئيس بوتين أنه يجب أن يجلس ويتفاوض بحسن نية».

وتعرضت أوكرانيا الجمعة الماضي لضربات صاروخية روسية مكثفة تسببت في انقطاع المياه في كييف، والطاقة في جميع أنحاء البلاد.

