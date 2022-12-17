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السبت 17 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم السبت 17-12-2022

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
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استقر سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم اليوم السبت 17-12-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري.

وفيما يلي نستعرض أسعار الدينار الكويتي اليوم بالبنوك:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصري
80.36 جنيه للشراء
80.77 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصري
77.62 جنيه للشراء
80.52 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
77.59 جنيه للشراء
80.52 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
76.39 جنيه للشراء
80.68 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
77.74 جنيه للشراء
80.71 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
80.51 جنيه للشراء
80.71 جنيه للبيع

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