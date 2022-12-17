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السبت 17 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ 1750 جنيها للجرام

سعر الذهب اليوم -
سعر الذهب اليوم - أرشيفية
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 شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضا مستمرا مساء اليوم السبت، بما يتجاوز 100 جنيه، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في مصر مستويات 1750 جنيها للجرام في السوق الآن، وسط توقعات بمزيد من الهبوط في سعر جرام الذهب بالساعات الماضية.

أسعار الذهب اليوم:
 

عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيها.

وعيار 24 سجل 2000 جنيه.

والجنيه الذهب 14000 جنيه.

 

أسعار الذهب عالمًيا

وارتفعت العقود الآجلة للذهب فى ختام تعاملات الجمعة 16 ديسمبر، مقلصة خسائرها التى سجلتها طوال الأسبوع الماضي، فى ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 12.40 دولار أو 0.7% إلى 1800.20 دولار للأونصة، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.6%.

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