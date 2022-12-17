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السبت 17 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

رسميًا.. صندوق النقد يوافق لمصر على قرض بـ3 مليارات دولار

صندوق النقد الدولى
صندوق النقد الدولى
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أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميا، الموافقة النهائية على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يتم تسليم أول دفعة من القرض خلال أيام والتي تبلغ 375 مليون دولار.

وجاءت موافقة الصندوق بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.

ويضمن الاتفاق مع الصندوق - بحسب بيان سابق له في 27 أكتوبر الماضي - مساعدته في حصول مصر على تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و5 مليارات دولار من شركاء التنمية دولية وإقليميين.

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