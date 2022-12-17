رسميًا.. صندوق النقد يوافق لمصر على قرض بـ3 مليارات دولار

السبت 17/ديسمبر/2022 - 01:19 ص

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميا، الموافقة النهائية على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يتم تسليم أول دفعة من القرض خلال أيام والتي تبلغ 375 مليون دولار.

وجاءت موافقة الصندوق بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.

ويضمن الاتفاق مع الصندوق - بحسب بيان سابق له في 27 أكتوبر الماضي - مساعدته في حصول مصر على تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و5 مليارات دولار من شركاء التنمية دولية وإقليميين.