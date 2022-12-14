قبل ساعات من لقاء فرنسا.. بدر بانون: لماذا لا نفوز بكأس العالم؟!

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 07:00 ص

عبر بدر بانون لاعب النادي الأهلي الأسبق والمنتخب المغرب، عن فخره بالإنجاز التاريخي الذي حققه برفقة فريق بلاده، وهو الوصول إلى نصف نهائى كأس العالم، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك.

وأضاف بانون في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": " تنتظرنا مباراة قوية أمام فرنسا نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا، ونصل إلى المباراة النهائية، ولماذا لا نفوز بكأس العالم".

وتنطلق مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب فرنسا، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد "البيت"، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم "قطر2022".

يأتي ذلك، نظرًا لأهمية المباراة، والتي ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر، بعد النتائج التاريخية والفريدة التي حققها أسود الأطلس لأول مرة في تاريخه بالمونديال منذ انطلاق البطولة وحتى الآن.