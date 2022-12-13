تعرف على أسعار الدولار مساء اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 05:45 م

استقرت أسعار الدولار مساء تعاملات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف عند مستوى 24.62 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار لدى بنكين بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 24.57 جنيهًا للشراء، مقارنة بنحو 24.62 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه:

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 24.62 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش مقارنة بسعر إغلاق الأسبوع الماضى.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنوك (ميد بنك،الأهلي المتحد،الإسكندرية،المشرق،المصري لتنمية الصادرات) نحو 24.60 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنوك (الكويت الوطني،فيصل الإسلامي) نحو 24.59جنيه للشراء و24.65جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التجاري الدولي CIB نحو 24.58جنيه للشراء و24.64جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك قطر الوطني نحو 24.58جنيه للشراء و24.65جنيه للبيع.

بنوك (قناة السويس،الإمارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،للاستثمار العربي،HSBC) نحو 24.55جنيه للشراء و24.65جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى بنوك (مصر والأهلي ) 24.54 جنيه للشراء و24.59جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش مقارنة بتعاملات آخر الأسبوع الماضي.

ويجتمع صندوق النقد الدولى 16 ديسمبر الجاري لمناقشة الموافقة النهائية على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار.