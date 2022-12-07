عبد الرحيم علي لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": العالم كله تضرر من الحرب الروسية الأوكرانية

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 04:01 ص

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسى إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، ورئيس مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط، إنه ضد غزو روسيا لأوكرانيا، لافتًا إلى أنه لايوافق أي عاقل في هذا العالم على غزو دولة لدولة أخرى وقفنا جميعا من قبل ضد غزو صدام حسين والعراق للكويت، ونقف من حيث المبدأ ضد غزو أي بلد لبلد آخر.

وأضاف علي في تصريحات خاصة لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": "موضوع روسيا وأوكرانيا أمر مختلف تماما، فللأسف الشديد قامت أمريكا باستخدام أوكرانيا لجر روسيا إلى تلك الحرب وورطت الاتحاد الأوروبي في تلك الأزمة وورطت العالم كله".

وتابع: "إذ ما معنى أن تأتي في خاطرة دولة نووية مثل روسيا تسكنها هواجس مشروعة حول استهداف أمنها القومي من قبل حلف الناتو وأمريكا، وتضع قدما لهذا الحلف بل سلاحا أيضا الأمر الذي اعتبرته روسيا وهي محقة في ذلك تهديدا لأمنها القومي".

واستطرد: "لقد حاول المسئولون الروس وكل العقلاء في العالم إثناء أوكرانيا عن تلك الخطوة أو انتزاع رفض من حلف الناتو أو أمريكا لتلك الخطوة ( خطوة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو) وفشل الجميع أمام إصرار أمريكا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي فكان ما كان من غزو نرفضه ولكن لمن فعله ( روسيا) ما يبرره.. وبالطبع ليس مصر فقط التي تضررت من تلك الحرب ولكن العالم كله تضرر من هذه الحرب".