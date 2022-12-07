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الأربعاء 07 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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عبد الرحيم علي لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": الدول الكبرى لم تفِ بوعدها في تمويل مشاريع المناخ بـ 100 مليار دولار

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسى إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، ورئيس مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط، إن وعد الدول الكبرى بتمويل مشاريع المناخ، وتخصيص مبلغ 100 مليار دولار لم يتم الوفاء به.

وأضاف علي في تصريحات خاصة لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": "للأسف الشديد ووفقا لما دار من مناقشات في المؤتمر أعتقد أنه لن يتم.. أين تقع المشكلة.. المشكلة في أن الدول المتسببة في تلك الأخطار المناخية ترفض أن تقوم وحدها بعملية تعويض الدول المتضررة وتطالب بمشاركة العالم كله وفي مقدمتهم الصين".

وتابع: "ليس المشاركة وحسب ولكن أيضا وفق نسبة الدخل وعدد السكان وحجم البلد وهو ما اعتبرته الصين نوعا من العقاب على جرائم لم تساهم فيها فرفضت وما زالت ترفض الأمر الذي يعقد المسألة تماما ويجعلها شبه مستحيلة حتى الآن".

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