عبد الرحيم علي لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": الدول الكبرى لم تفِ بوعدها في تمويل مشاريع المناخ بـ 100 مليار دولار

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 01:59 ص

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسى إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، ورئيس مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط، إن وعد الدول الكبرى بتمويل مشاريع المناخ، وتخصيص مبلغ 100 مليار دولار لم يتم الوفاء به.

وأضاف علي في تصريحات خاصة لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": "للأسف الشديد ووفقا لما دار من مناقشات في المؤتمر أعتقد أنه لن يتم.. أين تقع المشكلة.. المشكلة في أن الدول المتسببة في تلك الأخطار المناخية ترفض أن تقوم وحدها بعملية تعويض الدول المتضررة وتطالب بمشاركة العالم كله وفي مقدمتهم الصين".

وتابع: "ليس المشاركة وحسب ولكن أيضا وفق نسبة الدخل وعدد السكان وحجم البلد وهو ما اعتبرته الصين نوعا من العقاب على جرائم لم تساهم فيها فرفضت وما زالت ترفض الأمر الذي يعقد المسألة تماما ويجعلها شبه مستحيلة حتى الآن".