بث مباشر.. مشاهدة مباراة المغرب واسبانيا الآن في كأس العالم

الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 04:03 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة المغرب ضد إسبانيا في دور الـ 16 ضمن بطولة كأس العالم 2022، حيث يستضيف ملعب ” استاد المدينة التعليمية ” مباراة قوية في الأدوار الإقصائية في كأس العالم بين كلا من منتخب المغرب ونظيره منتخب اسبانيا، ونجح المنتخب المغربي في تصدر ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات النهائيات الحالية من مونديال ٢٠٢٢ بعد ان خاض منافسات ثلاث مباريات في دور المجموعات لم ينهزم في اي منها حيث تمكن من تحقيق الفوز في منافسات مباراتين من المباريات الثلاث التي خاضها حتى الان وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة ليتوقف رصيده بذلك عند سبع نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة السادسة ويصل الي منافسات دور الستة عشر، مباراة المغرب وإسبانيا الآن مباشر

شاهد الآن.. بث مباشر مباراة المغرب وإسبانيا بدون تقطيع

بث مباشر مباراة المغرب اليوم حيث أصبح منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي على موعد ناري من العيار الثقيل، وذلك أمام منتخب إسبانيا، وذلك ضمن منافسات الدور الـ16 من مسابقة كأس العالم "قطر 2022"، وذلك بعد نجاحه في التأهل كمتصدر المجموعة السادسة وتأهل الأسبان كوصيف المجموعة الخامسة، وأصبح منتخب المغرب أيضا يحمل على عاتقه مسئولية إسعاد الجماهير العربية بالحدث الكروي الأهم على وجه الكرة الأرضية، والوصول لأبعد نقطة بالمونديال على حساب منتخب عريق وقوي بحجم المنتخب الإسباني، بطل نسخة 2010، ويأمل المنتخب المغربي لكتابة تاريخ جديد خلال مشاركته السادسة بنهائيات بطولة كأس العالم، عندما يواجه إسبانيا بطل عام 2010 الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة بثمن النهائي.

شاهد الآن.. بث مباشر مباراة اسبانيا والمغرب في كأس العالم ٢٠٢٢

وكان المنتخب المغربي نجح في التأهل لدور الـ16 من النسخة الحالية لبطولة كأس العالم في قطر لعام 2022، وذلك عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة السادسة من المونديال، بعد تعادله في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام المنتخب الكرواتي، قبل الانتصار على المنتخب البلجيكي في الجولة الثانية بثنائية دون رد، وأخيرا الانتصار على كندا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بنتيجة 2-1، على الجانب الآخر، تأهل المنتخب الإسباني لدور الـ16، عقب احتلاله وصافة المجموعة الخامسة، بعد اكتساحه كوستاريكا بسباعية دون رد، قبل التعادل مع ألمانيا بهدف لكل فريق، وأخيرا السفوط المفاجئ أمام اليابان بهدفين مقابل آخر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

شاهد الآن.. مباراة المغرب واسبانيا في دور الـ16 من كاس العالم

مباراة المغرب اليوم مباشر يسعى المنتخب المغربي لتفجير مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من النسخة الحالية لبطولة كأس العالم في قطر، ليصبح بذلك أول منتخب عربي في التاريخ يصل لهذا الدور المتقدم من البطولة الأكبر في عالم كرة القدم، ومن المتوقع أن يتسلح المنتخب المغربي بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى: ياسين بونو خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي خط الهجوم: زكرياء أبوخلال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

بث مباشر المغرب واسبانيا الآن



مباراة المغرب واسبانيا في كاس العالم بث مباشر كورة سيتي، تحدث الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن المواجهة المرتقبة أمام المغرب في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة: "المغرب فريق قوي وأثبت أنه ليس خصمًا يجب الاستهانة به". وتابع: "سنواجه منتخبًا وطنيًا تصدر مجموعته ويتمتع بدافع قوي جدًا، لذلك سنحاول الهيمنة والسيطرة طوال المباراة". وأضاف: "يجب أن نتعامل مع الكرة بأفضل طريقة وسنعتمد الكرات الطويلة إن دعت الحاجة". وواصل: "أعتقد أنه يتوجب علينا الحد من فرص منافسنا والضغط هجوميًا من أجل الانتصار عليهم". وشدد: "هناك علاقة جيدة بين البلدين، العديد من المغاربة يعيشون في إسبانيا، أعرف الكثير منهم وهم سعداء بتلك المباراة". وأكد: "لقد قدمنا أداءً جيدًا للغاية في المباريات السابقة، وعندي ثقة كبيرة في امتلاكنا الفرصة بتحقيق نتائج جيدة".

مشاهدة مباراة المغرب واسبانيا



بث مباشر المغرب واسبانيا الان يلا شوت، يراهن وليد الركراكي، المدير الفني لأسود الأطلس، على العديد من الأسلحة، أبرزها نجاح منتخب بلاده في الخروج سالما من مرحلة المجموعات، دون أي هزيمة، بعد أن تعادل مع كرواتيا سلبيا قبل فوزه الرائع على بلجيكا بهدفين دون رد، ثم على كندا بهدفين مقابل هدف، ليصبح المنتخب العربي الوحيد الذي يتأهل إلى الدور الثاني على رأس مجموعته، في تاريخ مشاركات العرب والأفارقة بالمونديال، موعد مباراة المغرب القادمة ضد إسبانيا في كأس العالم 2022 فى دور الـ16 سيكون غدًا الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، على ملعب المدينة التعليمية، بمدينة الريان القطرية. ومن المُقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، الثالثة بتوقيت جرينيتش العالمي.

اسبانيا والمغرب بث مباشر



الآن مباراة إسبانيا والمغرب بث مباشر، ويخوض منتخب اسبانيا المباراة امام منتخب المغرب بعدما فقد حل في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات نهائيات كاس العالم الحالية التي خاض خلالها منافسات ثلاث مباريات حيث تمكن المنتخب الاسباني من تحقيق الفوز في منافسات مباراة واحدة من المباريات الثلاث التي خاضها حتى الان وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة فيما سقط المنتخب الاسباني الاول لكرة القدم منهزما في مباراة واحدة ليتوقف رصيده بذلك عند اربع نقاط ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، ومن المتوقع أن يدخل منتخب إسبانيا مواجهة المغرب؛ كالآتي: حارس المرمى: أوناي سيمون. خط الدفاع: جوردي ألبا - إيمريك لابورت - ب أو توريس - داني كارفخال. خط الوسط: بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي. الهجوم: ماركو أسينسيو - ألفارو موراتا - فيران توريس.

المغرب وإسبانيا بث مباشر اليوم



بث مباشر مباراة المغرب واسبانيا بدون تقطيع، وكان أسود الأطلس قد كرروا إنجازهم عام 1986 عندما أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لثمن نهائي المونديال، قبل أن يخرجوا على يد ألمانيا الغربية بهدف دون رد بالدقيقة الـ89 إثر ركلة حرة مباشرة، ويطمح منتخب المغرب هذه المرة لتحقيق ما فشل به الجيل الذهبي بقيادة التيمومي وعزيز بودربالة، وكتابة تاريخ جديد بالصعود لربع النهائي للمرة الأولى، يستعد الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني لإدارة مباراة المغرب وإسبانيا في دور الستة عشر من كأس العالم قطر 2022، حيث يقود المغرب وليد الركراكي ويقود إسبانيا لويس إنريكي، الحكم فيرناندو راباليني يبلغ من العمر 44 عاما وهو أرجنتيني الجنسية، ويُعد من مواليد 28 أبريل 1978، وحصل على الشارة الدولية في 2015.