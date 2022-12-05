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الإثنين 05 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر شابا يركب كانيولا لطفل حديث الولادة

كشف ملابسات تداول
كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" متضمناً ظهور
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تمكنت  جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً ظهور شابين يقوم أحدهما بتركيب كانيولا علاجية لطفل حديث الولادة وهو معصوب العينين بأحد الحضانات الخاصة .

 بالفحص تبين أن الشخص الذى يقوم بتركيب الكانيولا (معاون تمريض) بحضانة خاصة وتابعة لإحدى الجمعيات وكائنة بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا ومرافقه (طالب بمعهد التمريض ويعمل بذات الحضانة) .

 بإستدعائهما أقرا بصحة مقطع الفيديو وأضاف أحدهما بقيام معاون تمريض أخر بذات الحضانة ، بتصوير مقطع الفيديو بتاريخ 1 الجارى حال قيامه بإعطاء طفل حديث الولادة بعض المحاليل الطبية وعلل قيامه بذلك لإظهار مهاراته فـى العمل وتعليم الممرضين الآخرين بالحضانة وقرر خروج الطفل بذات اليوم عقب تلقيه العلاج كما أقر بأنه يعمل بالحضانة مُنذ عام تقريباً ، وبإستدعاء الأخير قرر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على تطبيق الواتس آب .
 بإستدعاء (مسئول إدارة الحضانة) قرر أنها تابعة لإحدى الجمعيات بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص وأن الأوراق الخاصة بها بحوزة رئيس مجلس الإدارة وأنها مُرخصة من قِبل الجهات المختصة عبارة عن (عيادات ووحدة حضانات) .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الداخلية فيس بوك
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