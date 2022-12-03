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السبت 03 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 3 ديسمبر 2022

عملات
عملات
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استقرت  أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 .

وسجل الدولار سعر 24.4286 جنيه للشراء 24.5781 جنيه للبيع، وسعر اليورو 25.6638 جنيه للشراء، 25.7590 للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني  29.8309 جنيه للشراء، 29.9549 جنيها للبيع.

كما سجل اليوان الصيني سعر 3.4194 جنيه للشراء و3.4395 جنيه للبيع ، والفرنك السويسري سعر 25.7617 جنيه للشراء، 26.0623 للبيع، وسعر 100 ين اليابانى 17.6112 جنيه للشراء، 18.0689 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي على 6.48 جنيه للشراء، 6.5348 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى إلى 79.7974 جنيه للشراء و80.0386 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.6507 جنيه للشراء، و6.7716 جنيه للبيع.

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