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السبت 03 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 3 ديسمبر 2022

دولار
دولار
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واصلت أسعار الدولار استقرارها فى بداية تعاملات اليوم السبت وسجل أعلى سعر له في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي - بنك الاستثمار العربي عند مستوى 24.58 جنيهًا للشراء، و24.61 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار  أقل سعر  فى بنوك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.50 جنيهًا للشراء، و24.55 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
24.53 جنيه للشراء، 24.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
24.50 جنيه للشراء، 24.55 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك مصر:
24.50 جنيه للشراء، 24.55 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
24.54 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
24.54 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
24.58 جنيه للشراء، 24.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
24.55 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
24.54 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
24.55 جنيه للشراء. 24.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 24.55 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

 

  
 

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