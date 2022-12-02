الذهب يواصل قفزاته مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

الجمعة 02/ديسمبر/2022 - 06:58 م

ارتفعت سعر الذهب فى التعاملات المسائية للمرة الثانية اليوم الجمعة 10 جنيهات للجرام وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1575 جنيها.

وسجل عيار 21 في محلات الصاغة 1575 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية، مقارنةً بتعاملات الصباح التي سجل خلالها 1550 جنيها.



فيما سجل عيار 18 نحو 1350 جنيه، وسجل عيار 14 نحو 1043 جنيهًا.





وسجل عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 1800 جنيهًا.



بينما سجل سعر الجنيه الذهب 12600 جنيه بالسوق المحلية.



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 55,980 ألف جنيه.



يُذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر؛ حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.