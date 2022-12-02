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الجمعة 02 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

قروض مصر من البنوك الدولية تتراجع إلى 22.4 مليار دولار

قروض
قروض
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كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن تراجع قروض مصر من 4 بنوك دولية متعددة الأطراف إلى 22.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، مقابل 22.6 مليار بنهاية 2021، وذلك بعد سداد حوالي 200 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار التقرير الذي أصدره البنك المركزي، إلى وصول أرصدة القروض المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى 12.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، مقابل 11.8 مليار  آخر 2021، بنمو 3.39% في النصف الأول من العام الجاري.


ولفت إلى أن أرصدة القروض المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بلغت 4.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 5.1 مليار  بنهاية 2021، بتراجع 11.76%.


وأضاف تقريرالبنك المركزي أن أرصدة القروض المقدمة من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) بلغت 3 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.9 مليار بنهاية 2021، بنمو 3.45%.

وأوضح أن أرصدة القروض المقدمة من بنك التنمية الأفريقي بلغت 2.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بتراجع نسبته 3.57%.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار البنك المركزي البنك الافريقي للاستيراد والتصدير إعادة الإعمار والتنمية
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