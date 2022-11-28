بالفيديو.. التنمية المحلية: الخطة الاستثمارية بالمحافظات راعت التوزيع بين أقاليم الدولة

الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 10:41 ص

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الخطة الاستثمارية بالمحافظات تضم مشروعات للتعليم والصحة، بالتعاون والتنسيق مع الوزرات المعنية.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين أقاليم الدولة المصرية، لسد الفجوات التنموية، شعور المواطن بالمشروعات، حيث وفرت 8.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية لصعيد مصر، و7.7 مليار جنيه للقاهرة الكبرى.

وتابع أن المشروعات الاستثمارية المنفذة كان أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومشروعات حقوق المرأة والطفل، متابعا: "انتهينا من 14 % من خدمات الوحدات المحلية و12 % من خدمات الانارة والكهرباء و6 % من خدمات الكباري ورصف الطرق بالمحافظات".

وأردف، أنه تمت مراعاة تنفيذ المشروعات بالمحافظات وفقا للاحتياجات، وتقليل الفجوات التنموية، مشيرًا إلى أن إقليم جنوب سيناء يحظى بـ 5.5 مليار جنيه ، و2.1 مليار جنيه لمنطقة القناة.