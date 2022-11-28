سعر الدولار اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 08:49 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر، لتتوقف موجة الزيادة خلال الأربع أيام الماضية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم متوسط بلغ 24.50 جنيه للشراء و24.57 جنيه للبيع.

وعلى المستوى العالمي ارتفع الدولار بعد خسائر عدة أيام بعد أن وصل إلى نقطة متدنية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وارتفع الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 106.328 بعد 106.06 أمس فيما قد تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".