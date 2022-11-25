كوكتيل مخدرات.. أول بيان رسمي من جمارك مطار القاهرة بعد القبض على منة شلبي

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 09:38 م

أصدرت جمارك مطار القاهرة الدولي، بيانا بشأن واقعة ضبط راكبة مصرية بحوزتها مخدرات.

وقالت الجمارك، في بيانها: ضبطت سلطات الجمارك برئاسة الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبة مصرية بحوزتها كوكتيل متنوع من المخدرات، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك.

وتابعت الجمارك: استوقف أحمد السيد مدين، مأمور الجمرك على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو غزال، مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وقام هاني أحمد أبو طالب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف هيثم أحمد عبد الحكم، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كوكتيل من المخدرات وسط الملابس والمتعلقات الشخصية للراكبة داخل الحقائب.

وجاءت تفاصيل المضبوطات على النحو التالي: 6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم lychee بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 45 جراما، و2 كيس بلاستيك مرقوم عليهما sherb بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 15 جراما، وكيس بلاستيك مرقوم عليه cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 جرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 جرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه cookies به نفس المخدر بوزن 8 جرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه connecten بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 جرامات، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 جراما، و2 عبوة بلاستيكية شفافتين بداخلهما سيجارتين بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر، و2 علبة كرتونية مرقوم عليهما wwc بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما THC، و3 علب كرتونية مرقوم عليهما stlllzy بداخلهما 2 شيشة إلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم prmium oil بداخلهم 3 شيش إلكترونية بداخلهم زيت مخدر، وشيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر، وعلبة كرتونية بداخلها أمبول به شيشة إلكترونية وعلبة خضراء اللون مرقوم عليها smoke sessions مرسوم عليها علامة نبات الماريجوانا ومطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات.

وفتشت الدكتورة ابتهال مصطفى، مأمور الجمرك، الراكبة ذاتيا، ولم يسفر التفتيش الذاتي عن وجود شيء مخالف.

وأمر فتحي فوزي شوكت، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 255 لسنة 2022 ضد الراكبة، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، واللذان أحالا الراكبة للنيابة.