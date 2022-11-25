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الجمعة 25 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ننشر تفاصيل القبض على الفنانة منة شلبي لحيازتها مواد مخدرة بمطار القاهرة

البوابة نيوز
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنانة منة شلبي، وذلك في أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة.

تبين من خلال التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المسئولة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 كيس من نبات ماريجوانا المخدر كانت بحوزة الفنانة منة شلبي خلال عودتها من نيويورك 

كشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة، وجارٍ التحقيق معها، وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

القبض على منة شلبي مطار القاهرة حيازة مخدرات ماريجوانا
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