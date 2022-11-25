أسعار الذهب تواصل ارتفاعها وعيار 21 يسجل 1425

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 01:37 م

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21، 1425 جنيها، في حين تراجعت الأوقية لمستوى 1752 دولارًا.



سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1425 جنيه.

جرام الذهب عيار 24 سجل 1625 جنيه.

جرام الذهب عيار 18 سجل 1225 جنيه.

جرام الذهب عيار 14 سجل 950 جنيها.

الجنيه الذهب سجل نحو 11400 جنيه.

وقال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن جميع تصنيفات الذهب وصلت إلى مستويات قياسية ، فتراوحت قيم الارتفاع في عيار 24 قيراطًا بنحو واحد وستين جنيهًا عند 1625 جنيها، مقارنة بالسعر الصباحي قرب 1600 جنيها.

ويؤكد رزق خلال تصريح خاص للبوابة نيوز: “لا تزال أسعار الذهب ترتفع، مدعومة بقيمة الأوقية العالمية،والتي يمكن أن تصل ضمن المبلغ المرتجع بالقرب من حاجز 1800 دولار.