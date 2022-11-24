بث مباشر.. مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم ٢٠٢٢

الخميس 24/نوفمبر/2022 - 07:33 م

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم البث المباشر لمباراة البرازيل ضد صربيا في أولى جولات السامبا البرازيلية بكأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ مباراة البرازيل ضد صربيا، اليوم الخميس، ضمن مباريات دور مجموعات في كأس العالم 2022 قطر.

وستبث مباراة البرازيل وصربيا كالعادة، عبر شبكة قنوات ” بين سبورت” و“الكأس“، الناقلتين لمباريات منافسات كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

ويتولى مهمة التعليق الصوتي على البث المباشر لمباراة البرازيل (راقصو السامبا) ضد صربيا، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة البرازيل ضد صربيا في كأس العالم

وتبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ويحل راقصو السامبا البرازيلي في المجموعة السابعة، من دور منافسات كأس العالم 2022، برفقة الكاميرون وصربيا وسويسرا.

يذكر بأن منتخب البرازيل أكثر المنتخبات تتويجًا بتلك البطولة العالمية. برصيد 5 ألقاب، كما ويليه في الوصافة منتخب إيطاليا برصيد 4 مرات، الغائب عن هذه النسخة الحالية.

مشاهدة بث مباشر لمباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم قطر ٢٠٢٢