33 جنيهًا زيادة في سعر جرام الذهب بمصر بعد تقرير الفيدرالي الأمريكي

الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 11:18 م

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 23-11-2022، وذلك بعد صدور تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ قليل، والذي توقع خلاله رفع سعر الفائدة بنسب أقل من السابق حيث توقع رفعها بنسبة أقل من 75 نقطة أساس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 1365 جنيها بزيادة وصلت إلى 33 جنيها عن التعاملات الصباحية في حين سجل الجنيه الذهب 10920 جنيها بزيادة وصلت إلى 260 جنيها.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر، بقيمة 8 جنيهات، بعد آخر ارتفاع شهده المعدن الأصفر مساء أمس ليصل بذلك لأعلى مستوياته في التاريخ.

وشهد سعر الذهب في السوق المحلي،عدة ارتفاعات متلاحقة منذ قرار البنك المركزي في شهر أكتوبر برفع سعر الفائدة وارتفاع سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

سعر الذهب عيار 24

استقرت أسعار الذهب اليوم لعيار 24 ليسجل سعر 1531.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

كما استقرت أسعار الذهب اليوم لعيار 21 سعر 1340 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب لعيار 18 استقرارًا لتحقق 1148.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم سعر 10720 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء

سجلت أونصة الذهب اليوم 1742 دولارا أمريكيا.

ويتأثر الذهب عالميًا بالكثير من الأحداث التي تنعكس بشكل مباشر على الأسعار، سواء كان ذلك بصورة ارتفاعات أو انخفاض، ويترقب سوق الذهب عالميا مجموعة من الأحداث الأسبوع الجاري قد تكون لاعبًا هامًا في تحريك الأسعار إلى أعلى أو إلى أسفل، والتي نستعرضها في سياق السطور التالية.

وتترقب الأسواق اليوم الأربعاء 23-11-2022، الإعلان عن مجموعة من التقارير والمؤشرات، حيث يتم الإعلان عن قرار الفائدة في نيوزيلندا، ثم مؤشر مديري المشتريات الصناعي في كلا من ألمانيا ومنطقة اليورو، وستفصح أمريكا عن تقرير تصاريح البناء، ثم طلبات إعانة البطالة، وأخيرًا تقرير مخزون النفط.