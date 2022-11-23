جامعة حلوان تنظم ندوة عن الميثاق الأخلاقي للطالب

الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 10:01 ص

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ندوة بعنوان التعرف على الميثاق الأخلاقي لحوالي ٥٠٠ طالب من المراحل المختلفة بالكلية، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والأستاذ الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وإشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب.

وقال عميد الكلية: إن الاهتمام الكبير بتنظيم الندوات الطلابية هدفه المساهمة في إكساب الخبرات وتبادل المعرفة وتنمية المهارات"، مضيفاً أن الالتزام بالمواثيق الأخلاقية يكون بمثابة دليل يسترشد به الجميع وهو ما يساهم بدوره في الرقي بالمجتمع، ويحافظ علي الالتزام والتطور.

وتطرق الحديث خلال الندوة إلى نظام الكلية والدراسة فيها وأوضح: أن الكلية يوجد بها دكاترة متميزين علي مستوي الكليات فمعظم دكاترة الكلية تعلموا بالخارج ولهم خبراتهم وثقافاتهم الذي لابد للطالب أن يكتسبها لكي ينجح في حياته ويرتقي بمستواه التعليمي والاجتماعي وقال ان الكلية بأكملها في خدمة الطالب الجامعي.

وأضاف أن الكلية تسعى نحو توفير جميع الإجراءات التي تضمن للطلاب تحقيق أقصى استفادة داخل الكلية بالإضافة إلى توفير الأنشطة المختلفة وأنه يجب على الطالب الاعتزاز بنفسه وبقدراته وبالكلية التي ينتمي إليها وأن يكون على مستوى عالي من المسئولية التي تقع على عاتقه تجاه نفسه وكليته ومجتمعه وأن يتعامل بشرف ونزاهة في كافة الأمور التي تواجهه مهما كانت العقبات لكي يرتقي بنفسه ويحقق ذاته.

وتضمنت الندوة الحديث عن معني الدولة ومعني السلوك وقال الأستاذ الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب أن الطالب لديه حقوق وعليه واجبات لابد أن يلتزم بها لكي يكون متميز في المجتمع ويرتقي بنفسه وأسرته وأن الكل موجود لخدمة الطلاب فعليهم بالالتزام بالقواعد والقوانين بما يكفل المحافظة على شرف المهنة و الهوية المصرية

فلابد للطالب أن يضع لنفسه خطة أخلاقية يتبعها لكي يكون قادر علي مواجهة التحديات بصورة صحيحة.

كما شرح المحاضر الدكتور حسام بهنسي بعض النماذج الموجودة في المجتمع بعرض فيديو توضيحي للطلاب لتوعية الطلاب بما يحدث من حولهم، وأكد على أهمية الالتزام بالقواعد والقوانين المحددة من الدولة وعدم العبث بها حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى أخطار هم في غنى عنها.