"آمنة" يلتقي وفد رفيع المستوى من الكاميرون وبرنامج الأغذية العالمي في ياندوي

الثلاثاء 22/نوفمبر/2022 - 05:48 م

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء وفد رفيع المستوي من الحكومة الكاميرونية يضم ممثلين من مجلس الوزراء ووزارات العلاقات الخارجية والتعليم الاساسي والزراعة والتنمية الريفية والتخطيط الاقتصادي والتنمية الإقليمية وذلك بحضور روسيلا فانيلي نائبة مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة و آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى البرنامج وفد من برنامج الأغذية العالمي بدولة الكاميرون وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية استكمالا لسلسلة اللقاءات التي عقدها وزير التنمية المحلية مع عدد من الوزراء الكاميرونيين علي هامش قمة المناخ العالمية COP27 التي عقدت في مدينة شرم الشيخ .

وفي بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بالوفد الكاميروني في بلدهم الثاني مصر ، وقدم الوزير الشكر لوفد برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة علي اتاحة الفرصة للقاء الوفد الكاميروني والتواصل مع البلدان الأفريقية الشقيقة لتعزيز وتبادل الخبرات والمبادرات التي تفيد شعوب دول القارة .

وشدد الوزير علي أهمية علاقات التعاون الجيد بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية في عدد من المجالات وتبادل الخبرات المتميزة للبرنامج الي المحافظات المصرية .



وأشار اللواء هشام آمنة إلى ان العلاقات المصرية الكاميرونية تتميز بانها وطيدة وتاريخية ومصر تعتز بدولة الكاميرون، معرباً عن أمله في وجود تعاون جاد بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة القليلة القادمة .

وأوضح وزير التنمية المحلية انه قام بعقد مباحثات مع وزيرة التنمية المحلية والاسكان ووزير الغابات بدولة الكاميرون خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ، لافتاً الي ان الفترة الماضية شهدت مباحثات واتصالات بين مصر والكاميرون لتاسيس تعاون اقتصادي واستثماري مصري علي الاراضي الكاميرونية .

وأكد حرص الحكومة علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات بما يحقق التنمية والرخاء للشعوب الأفريقية خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم حالياً والعمل علي فتح آفاق واعدة لتعاون اقتصادي .

وشدد وزير التنمية المحلية علي وجود رغبة مصرية لبدء التعاون وتذليل اي معوقات او تحديات بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .

كما استعرض آمنة العناصر الرئيسية للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وما تتضمنه من تدخلات تنموية، ومشروعات بنية تحتية تستهدف تحسين مستوى وجودة الحياة لنحو ٦٠ مليون مواطن في ريف مصر ، مشيراً الي أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية من خلال تدخلات تنموية شاملة وتتضمن محور لخلق فرص عمل في المجتمعات المحلية، وفقاً للميزات النسبية التي يتمتع بها كل تجمع ريفي من أجل ضمان استدامة التنمية وتحسين الخدمات وتوفيرها في العديد من القطاعات الهمة التي تهم المواطنين أسوة بما هو موجود في المدن والمراكز الرئيسية بما يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين .