"التنمية المحلية": 50 مليون جنيه لإعداد المخططات الاستراتيجية لـ 74منطقة صناعية بالمحافظات

الإثنين 21/نوفمبر/2022 - 12:24 م

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لهيئة المساحة العسكرية لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 74 منطقة صناعية تحت ولايات المحافظات.

وأوضح وزير التنمية: أن ذلك جاء بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر ، والتى تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات ، لتسهيل الطريق امام المستثمرين الذين يتطلعون الى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القويه في محافظات مصر لتكون مركزا للتصدير لمختلف الدول".

يأتي ذلك فى ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف البعد الاقتصادى فى رؤية مصر 2030 ، و تعزيز دور الاستدامة فى رفع تنافسية المناطق الصناعية فى المحافظات.