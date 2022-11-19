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السبت 19 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

دولار
دولار
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استقرت أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم السبت عند  نفس أسعار  الخميس نظرا لإجازة البنوك  ليسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.46 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر له ر في بنوك الأهلي المصري - مصر عند مستوى 24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

 

البنك المركزي المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.50 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

بنك مصر:  24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.41 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامى: 24.46 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

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