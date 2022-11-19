تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

السبت 19/نوفمبر/2022 - 10:22 ص

استقرت أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم السبت عند نفس أسعار الخميس نظرا لإجازة البنوك ليسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.46 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر له ر في بنوك الأهلي المصري - مصر عند مستوى 24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.50 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.41 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامى: 24.46 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.