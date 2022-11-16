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الخميس 17 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يخسر أمام السنغال ويودع منافسات أمم إفريقيا لكرة اليد سيدات

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد سيدات
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ودع منتخب مصر لكرة اليد سيدات منافسات بطولة أمم إفريقيا، على يد نظيره منتخب السنغال، بعد أداء قوي ظهر به اللاعبات خلال مباريات البطولة.

وخسر منتخب مصر أمام فريق السنغال، بنتيجة 21-19، لتنتهي مغامر سيدات منتخب مصر أمام منتخب السنغال، في البطولة التي تقام بالعاصمة السنغالية دكار في الفترة من 9 حتى 19 نوفمبر الجاري. 

وتضم قائمة المنتخب في البطولة: أمينة عاطف - مي جمعة - شيماء صبري - شهد الشواربي - سهيلة خالد - فرح الشاذلي - ليلى هيثم - ملك طلعت - نهى أيمن - سارة يحيى - منة الله سيد - شهد حسام - أمينة هشام - يارا هاني - مريم عمر - كنزي حاتم - تقى كامل.
مشوار منتخب مصر في دور المجموعات

وحصد منتخب مصر لكرة اليد سيدات؛ المركز الثاني بالمجموعة بعدما جمع 6 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، وتلقى الخسارة في مباراة واحدة بدور المجموعات بالبطولة.

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