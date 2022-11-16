إيلون ماسك يضغط على العاملين بـ"تويتر": العمل لساعات طويلة أو المغادرة

الأربعاء 16/نوفمبر/2022 - 10:56 م

قال رئيس شركة "تويتر" الجديد إلون ماسك، للعاملين بشركته إنه عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون البقاء والعمل "لساعات طويلة بكثافة عالية" أو الحصول على حزمة إنهاء الخدمة، وهو إنذار يأتى بعد أن قام بالفعل بتسريح ما يقرب من نصف العاملين فى وقت سابق من هذا الشهر.

يشار إلى أنه على الموظفين ملء نموذج خاص بالالتزام بتعليمات ماسك بحلول غد الخميس الساعة 5 مساءً، أو ترك العمل، بحسب صحيفة "وول ستريت".

وكتب ماسك فى رسالة بريد إلكترونى: "للمضى قدمًا، لبناء تويتر من جديد والنجاح فى عالم يتزايد فيه التنافس، سنحتاج إلى أن نكون متشددين للغاية: هذا يعنى العمل لساعات طويلة بكثافة عالية. فقط الأداء الاستثنائى سيشكل درجة النجاح".

تأتى الرسالة الإلكترونية بعد أن أرسل ماسك إلى الموظفين الأسبوع الماضى مذكرة تحذر من التحديات الاقتصادية "الرهيبة" التى تواجه الشركة والتى قال فيها إن الإفلاس أمر محتمل.

فى الأسبوع الماضى، وخلال أول اجتماع شامل للشركة منذ شراء ماسك للشركة، تحدث الملياردير عن إنهاء العمل عن بُعد لمعظم موظفى تويتر، قائلاً إنهم بحاجة إلى الحضور إلى المكتب إذا كان ذلك ممكنًا.