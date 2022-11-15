أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 08:25 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022، وذلك بعد أن زاد أمس بمتوسط واحد قرش على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وصل أقل سعر للدولار أمام الجنيه نحو 24.32 جنيه للشراء و 24.42 جنيه للبيع في بنك البركة.

بينما بلغ أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 24.43 جنيه للشراء و24.46 جنيه للبيع.

وبلغ ثاني أعلي سعر لـ الدولار نحو 24.41 جنيه للشراء و 24.46 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المشرق، ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.36 جنيه للشراء و 24.46 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي، HSBC، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، بنك مصر، البنك الأهلي، بلوم، قناة السويس".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.38 جنيه للشرا و 24.45 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 24.39 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع.