الكشف على 1275 مواطنا في قافلة طبية بقرية الدير الغربي بقنا

الجمعة 11/نوفمبر/2022 - 07:03 م

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربي التابعة لمركز قنا ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت ٨ تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٢٧٥ حالة بواقع " ٣٠٩ حالة طب أطفال ، ٢٦٩ حالة أمراض باطنية ، ٢٤٦ حالة طب وجراحة العيون ، ١٦٢ حالة أمراض جلدية وتناسلية ، ١١٢ حالة جراحة عامة ، ٧٠ حالة طب وجراحة الفم والأسنان ، ٦٥ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٤٢ حالة تنظيم أسرة.

من جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ١٦٥ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين

وأوضح أن قافلة هذا الأسبوع شهدت عقد ندوتين حضرهما ١٦٥ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض والاهتمام بالنظافة العامة .