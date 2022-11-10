زيلينسكي وريشي سوناك يناقشان تعزيز الدعم الدفاعي البريطاني لأوكرانيا

الخميس 10/نوفمبر/2022 - 09:30 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه ناقش الدعم الدفاعي لأوكرانيا في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وقال زيلينسكي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "تحدثت مع سوناك عن الدعم الدفاعي متعدد الأوجه لأوكرانيا "، مضيفا أن المحادثة تطرقت أيضا إلى تنسيق الجهود الرامية لاجتياز الدول الأوروبية لفصل الشتاء المقبل، فضلا عن مناقشة سبل استمرار اتفاقية الحبوب سارية"، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

تأتي هذه المحادثة الهاتفية، بعد أن أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمس "الأربعاء" أن بلاده سوف تستكمل قريبا تسليم قرابة ألف صاروخ أرض - جو أخرى إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه وزير الدفاع البريطاني، أمس، موقعين تدرب فيهما أكثر من 7400 مجند أوكراني على أيدي القوات المسلحة البريطانية إلى جانب ثماني دول شريكة.

ويشارك حاليا 1900 مجند أوكراني يتواجدون ببريطانيا في برنامج التدريب، وسيعودون قريبًا إلى وطنهم، وعندما ينهون تدريبهم، سيتم تزويدهم بأدوات بينها الملابس القتالية والدروع الواقية وأكياس النوم.