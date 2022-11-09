قمة المناخ.. بيان رئيس المفوضية الأوروبية في الجلسة العامة COP27

الأربعاء 09/نوفمبر/2022 - 08:04 م

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية أصدرت تحذيراً صارخاً للمجتمع الدولي بتغير المناخ في نفس الأسبوع الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP27": "المناخ يتغير بوتيرة أسرع من قدرتنا على التكيف، لذلك يجب على العالم أن يقدم الأفضل والأسرع، ويجب أن تغير أزمة الوقود الأحفوري قواعد اللعبة".

وتابعت: "أصدقائي، دعونا لا نأخذ الطريق السريع إلى الجحيم ؛ دعونا نحصل علي التذكرة النظيفة إلى الجنة. هذه هي مسؤوليتنا".

وقالت: بالنسبة لأوروبا، الجواب هو REPowerEU. نحن لا نقوم فقط بتقليص اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي - هذا جيد، لكن هذا ليس كافيًا - لكننا نسارع بشكل كبير في نشر مصادر الطاقة المتجددة. من المقرر أن تزيد الطاقة المتجددة الإضافية للاتحاد الأوروبي إلى أكثر من الضعف هذا العام، لتصل إلى 50 جيجاوات. وإذا قمنا بالتسريع وإذا قمنا بالتوسع - وهذه هي خطتنا - يمكننا، في العام المقبل، تحقيق رقم قياسي جديد على الإطلاق يزيد عن 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة الإضافية. لأننا نعلم أن كل كيلو وات / ساعة من الكهرباء التي نولدها من مصادر متجددة - مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر - ليست جيدة لمناخنا فحسب، بل إنها جيدة أيضًا لاستقلالنا وأمن إمداداتنا.

واستطردت: هنا في الجنوب لديكم الموارد بوفرة. لذلك دعونا نتعاون. ولهذا السبب يوقع الاتحاد الأوروبي شراكات هيدروجين جديدة مع مصر وناميبيا وكازاخستان. هذا هو السبب في أننا ندعم شركاء مثل فيتنام وجنوب إفريقيا لإزالة الكربون من اقتصاداتهم. نحن بحاجة للوصول إلى الهدف الذي تم تحديده في باريس. وأوروبا ما زالت على المسار الصحيح.

سنقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ على الأقل حتى عام 2030. وهذا ما ينص عليه القانون. من خلال حزمة Fit for 55 الخاصة بنا، نضع الإطار القانوني الأكثر طموحًا في جميع أنحاء العالم. وندعو جميع الباعثين الرئيسيين إلى زيادة طموحاتهم أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى إحراز تقدم ملموس في تحقيق هدفنا العالمي للتكيف. يجب دعم أولئك الذين هم في أمس الحاجة في العالم النامي للتكيف مع مناخ أكثر قسوة.

ولهذا السبب أيضًا يجب أن يحرز مؤتمر الأطراف هذا تقدمًا في تجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. لقد حان الوقت لوضع هذا على جدول الأعمال.

وأخيرًا، نحث شركائنا في الشمال على زيادة تمويلهم للمناخ إلى الجنوب العالمي. يقدم فريق أوروبا حصته العادلة من التزام المائة مليار دولار أمريكي. وللعام الثاني على التوالي، تجاوز ما قدمناه 23 مليار يورو - على الرغم من جائحة COVID-19 وعلى الرغم من الحرب الروسية. وجزء كبير من تمويل المناخ لدينا يذهب بالفعل للتكيف. لذا فهو قابل للتنفيذ وندعو الآخرين إلى التقدم أيضًا.