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الأحد 06 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الأسبوع ١٥ للدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام ضمن منافسات الجولة ١٥ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويقود محمد صلاح هجوم الريدز من أجل تحسين وضع ليفربول في جدول المسابقة حيث يحتل المركز العاشر برصيد ١٦ نقطة بينما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد ٢٦ نقطة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي 

وتذاع المباراة بث مباشر بين فريق ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق الريدز لاستغلال صحوة الفريق الأوروبية وتأهل الفريق لدور ال ١٦ بعد الفوز على نابولي بهدفين دون رد للعودة للانتصارات على حساب توتنهام اليوم.

ويلعب ليفربول ضد توتنهام وتنقل المباراة بث مباشر بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، نونيز.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز 

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