قبل قرار الفيدرالى الأمريكي .. سعر الذهب مساء اليوم بالسوق المصري

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 06:04 م

تراجع سعر الذهب بمقدار 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، وسط ارتفاع سعر الدولار محليا وعالميا ،وترقب من قبل الأسواق الدولية لقرار الفيدرالى الأمريكي اليوم بشأن سعر الفائدة .

وتراجع سعر عيار ذهب 21 في الصاغة بمقدار 6 جنيهات ليسجل 1204 جنيها للجرام ، مقارنةً بمستهل تعاملات اليوم التي سجل خلالها 1210 جنيهًا.

وسجل الجرام عيار 18 نحو 1032 جنيه، وسجل الجرام عيار 14 نحو 803 جنيهًا.

سعر الذهب في السوق المصري مساء اليوم الأربعاء

وسجل جرام الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلب من قِبل المصريين نحو 1376 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 9632 جنيهًا بالسوق المحلية.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 42 ألف جنيه، فيما سجل كيلو الذهب نحو 1376 ألف جنيه.

يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.

بة.