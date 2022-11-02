بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 04:35 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الداخلية في الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز ويسعى كولر المدير الفني لفريق الأهلي لتأكيد استعادة القلعة الحمراء لمستواه المعهود بعد حصوله على كأس السوبر والفوز على غريمة الزمالك.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الداخلية في الدوري المصري

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة وننقل البث المباشر بين فريق الأهلي والداخلية واستقر كولر المدير الفني على تشكيل الفريق في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد فخري، كريم فؤاد، برونو سافيو، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

ونجح الأهلي في الفوز بالجولتين الماضيين في الدوري وحصد النقاط السته ويتطلع للفوز على الداخلية في مباراة اليوم والتي تنقل بث مباشر والحصول على العلامة الكاملة من أجل استعادة درع الدوري الغائب عن القلعة الحمراء لموسمين.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الداخلية في الدوري المصري