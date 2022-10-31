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الإثنين 31 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جوتيريش يؤكد تضامن الأمم المتحدة مع الصومال ضد التطرف ويدين هجوم مقديشو

جوتيريش
جوتيريش
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أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تضامن المنظمة مع الصومال ضد التطرف العنيف، وتعهد بمواصلة دعمه لصومال ينعم بالسلام والازدهار وعبر عن حزن عميق إزاء الهجوم على مقديشو، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة  وإصابة الكثيرين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تقدم جوتيريش ـ في بيان ـ بأحر التعازي لأسر الضحايا التي تضم موظفي الأمم المتحدة، وكذلك حكومة وشعب الصومال، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
بدوره، تقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث بتعازيه لأسر الضحايا في تغريدة على تويتر وأكد تضامنه مع العائلات والأحباء الذين قتلوا وجرحوا في هجمات الأمس المروعة في مقديشو، ومع شعب الصومال.
وكان مكتب الأمم المتحدة في الصومال قد أدان بشدة هجوم حركة الشباب بالقرب من مفرق K-5 في مقديشو، وتقدم بتعازيه لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا وقوفه بحزم إلى جانب جميع الصوماليين ضد الإرهاب.

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