الولايات المتحدة وسلوفاكيا تعربان عن اهتمامهما لمواصلة تعميق شراكتهما الاستراتيجية ‎‎

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 06:07 م

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وسلوفاكيا أعربتا عن اهتمامهما المشترك لمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما خلال الحوار الاستراتيجي الثالث بينهما الذي عقد أمس بالعاصمة واشنطن.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أنه تم التركيز على التعاون في القضايا الأمنية، بما في ذلك التعاون العسكري الثنائي، والعلاقات عبر الأطلسي، وقضايا الأمن الإقليمي، لاسيما في غرب البلقان، وفيما يتعلق بأمن الطاقة، تم التركيز على الجهود المبذولة لتنويع سلاسل التوريد وتعزيزها، وتعزيز الديمقراطية من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

وذكر البيان "أكدنا أهمية الوحدة والتضامن داخل حلف الناتو وتعزيز موقف الردع والدفاع لحلف الناتو، لا سيما على الجناح الشرقي للحلف، والتاكيد مجددا على الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والناتو في الاستجابة للتهديدات المشتركة".

وأضاف أن سلوفاكيا والولايات المتحدة تقفا بحزم مع أوكرانيا وشعبها للدفاع عن بلادهم وديمقراطيتها، كما أعربت الولايات المتحدة وسلوفاكيا عن اهتمامهما الشديد بمواصلة تعميق شراكتنا الاستراتيجية.

ومن المقرر أن تستضيف سلوفاكيا الحوار الاستراتيجي القادم في عام 2023، وكان قد تم إطلاق سلسلة الحوار الاستراتيجي في عام 2020، وتوضح قوة وأهمية العلاقة الثنائية وتعاوننا في مجموعة واسعة من الموضوعات.