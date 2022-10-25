المخرج أحمد عبد الله: "سعيد بالعودة لمهرجان القاهرة السينمائي"

الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 04:34 م

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن منافسة الفيلم المصري 19 ب للمخرج أحمد عبد الله السيد في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، وهو الفيلم المصري الوحيد المُشارك في المسابقة، ومن المقرر أن يُقام المهرجان في الفترة ما بين 13 وحتى 22 نوفمبر المقبل.

وعلّق المخرج أحمد عبد الله السيد "سعيد بالعودة لمهرجان القاهرة. وفخور ان هذه المرة الجمهور المصري هو اول جمهور يشاهد الفيلم في العالم"، وتابع "كتبت هذا الفيلم في فترة الانعزال أثناء جائحة كورونا، التي دعتني لتأمل أفكار كالوحدة والعزلة ومرور الزمن وذلك من خلال قصة بسيطة لحارس عجوز يحاول الحفاظ على شكل حياته الذي اعتاده لسنوات".

وعبّر أحمد عبد الله السيد عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل الفيلم "أعتبر نفسي محظوظًا للتعاون مع فريق عمل الفيلم الذين عملوا على الفيلم بشغف، وفخور إني لأول مرة أتعاون مع مصممة الأزياء القديرة ناهد نصر الله، والعمل مع الممثلة والمنتجة يارا جبران للمرة الأولى كمنتج منفذ للفيلم، أيضا هذا هو تعاوني الثالث مع المونتيرة سارة عبد الله والثاني مع مصمم الصوت محمد صلاح، بالإضافة الى العمل مرة أخرى مع المنتج محمد حفظي وأعتقد أن الفيلم سيحمل مفاجآت كبيرة فيما يخص فريق العمل والممثلين".

وتدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.



يقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

أحمد عبد الله السيد هو مخرج ومونتير مصري، تخرّج من كلية التربية الموسيقية، ليعمل كمونتير في العديد من الأفلام المصرية مثل ورقة شفرة، آخر الدنيا، عين شمس، أخرج أول أفلامه المستقلة هليوبوليس عام 2009، ثم فيلم ميكروفون والذي اختاره مهرجان دبي السينمائي ضمن أفضل 100 فيلم عربي في التاريخ، وشارك في العديد من المهرجانات السينمائية وحصد أكثر من 20 جائزة دولية.

وفي 2013، أخرج أحمد عبد الله فيلم فرش وغطا، والذي حظي على عرضه العالمي الأول بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ثم فيلم ديكور الذي أعاد من خلاله روح أفلام الأبيض والأسود إلى السينما العربية، ثم فيلم ليل خارجي الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الأقصر السينمائي الدولي، بجانب 4 جوائز من المهرجان القومي للسينما.

كما شارك أحمد عبد الله السيد كعضو لجنة التحكيم في العديد من المهرجانات مثل لندن السينمائي الدولي، مهرجان دبي السينمائي الدولي 2017، مهرجان قرطاج السينمائي 2012.