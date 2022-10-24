كورونا في سوريا.. تسجيل إصابة واحدة جديدة

الإثنين 24/أكتوبر/2022 - 06:29 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية، وشفاء حالة من الإصابات المسجلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 57348، شفي منها 54171 حالة وتوفي 3163 حالة.

وكانت الوزارة سجلت أمس إصابة بكورونا وشفاء حالتين.