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الإثنين 24 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل إصابة واحدة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية، وشفاء حالة من الإصابات المسجلة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 57348، شفي منها 54171  حالة وتوفي 3163 حالة.
وكانت الوزارة سجلت أمس إصابة بكورونا وشفاء حالتين.

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