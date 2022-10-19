بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع الأول للدوري المصري

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 04:58 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي والاسماعيلي في بداية الدوري المصري الممتاز ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

يواجه الأهلي منافسه الإسماعيلي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءا في الأسبوع الأول من بطولة الدوري بنسختها الجديدة، حيث يواجه الأهلي منافسه الإسماعيلي في نسخته الجديدة. يحل الأهلي ضيفا على الدراويش في مباراة الدوري الكلاسيكية على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا برصيد 42 مرة، كما أن الإسماعيلي أكثر فريق حقق البطولة بعد "الأهلي والزمالك" لـ 3 مرات.

وعن مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم، سيواجه الأهلي النادي الأهلي والإسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث لن تقام المباراة على استاد الإسماعيلية لأسباب أمنية.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء 19 أكتوبر، الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساءا بتوقيت السعودية.

يتطلع الكثيرون لمشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الآن، حيث يتم بث مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر بجودة عالية وبدون انقطاع عبر قناة أون تايم سبورت.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي