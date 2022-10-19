صدور موسوعة "تاريخ المشرق الإسلامي" للدكتور عبدالحميد حسين

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 04:30 ص

صدر حديثا موسوعة "تاريخ المشرق الإسلامي"، للدكتور عبدالحميد حسين حمودة، أستاذ التاريخ الإسلامى، وعميد كلية الآداب -جامعة الفيوم سابقًا، عن الدار الثقافية للنشر والتوزيع.

هذه الموسوعة هى أول موسوعة تصدر باللغة العربية تتناول تاريخ الدول الإسلامية من كافة النواحى السياسية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعلاقات الخارجية لتلك الدول مع الخلافة العباسية وغيرها من الدول.

وتحتوى على مادة علمية مهمة وموثقة من المصادر والمراجع والدراسات الحديثة، وبمجرد صدورها سعت المكتبات الكبرى لاقتناء نسخ منها ومكتبات بعض الجامعات المصرية والعربية ومكتبة الكونجرس الأمريكى.

بدأت فكرة الموسوعة منذ سنة 1992م عقب حصوله على درجة الدكتوراه، وبدأت رحلة البحث فى تاريخ المشرق بكتابة بعض البحوث المتفرقة التى تقدمت بها للترقية لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ لكى اقترب شيئا فشئيا من هذا الحقل الفسيح المهم الذى أثر فى مجريات التاريخ الإسلامى وحضارته.

ولقد سمحت الفرصة للعمل في الموسوعة بجدية عندما أوفدته جامعة الفيوم في مهمة علمية إلى جامعة لندن 2009، وكانت هذه المهمة فرصة ذهبية للحصول على المصادر والمراجع والدراسات الحديثة، فزار المكتبة البريطانية وهى من المكتبات الثرية بكنوزها العلمية ومكتبة جامعة لندن وكذلك كل مكتبات الجامعات الأخرى فى لندن، محاولا الاستفادة من كل هذه الموارد في كتابة الموسوعة.

والهدف من الموسوعة هو تغطية بعض الجوانب الغامضة والمهمة بشكل مفصل، وسد ثغرة واضحة فى المكتبة العربية التى أصبحت فى حاجة ماسة لعمل علمى متكامل يغطى تاريخ المشرق الإسلامى وحضارته، وطرح موضوعات جديدة تفيد الباحثين في انتقاء موضوعات لرسائل الماجستير والدكتوراه وموضوعات لبحوث الترقية لدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد.

وتتكون الموسوعة من عشرة أجزاء هى: تاريخ الدولة الطاهرية السياسى والحضارى " 205 – 259 هـ /820 – 872 م؛ وتاريخ الدولة الصفارية السياسى والحضارى "253 – 298 هـ / 867 – 910 م"؛ وتاريخ الدولة العلوية السياسى والحضارى "250 – 316 هـ / 864 – 928 م" وتاريخ الدولة الزيارية السياسى والحضارى "316 – 433 هـ/ 928 – 41-1042 م"؛ وتاريخ الدولة السامانية السياسى والحضارى "261 – 389 هـ /874 – 999م"؛ وتاريخ الدولة البويهية السياسى والحضارى "320- 477هـ/ 932 – 1055م"؛ وتاريخ الدولة الغزنوية السياسى والحضارى "351-582هـ/962-1186م"؛ وتاريخ دولة السلاجقة السياسى والحضارى "429 – 590هـ/ 1037 – 1194م"؛ وتاريخ الدولة الغورية السياسى والحضارى "543-612هـ/1148-1215م"؛ وتاريخ الدولة الخوارزمية وسيطرة المغول على العالم الإسلامى السياسى والحضارى "490- 628هـ/ 1096- 1230م".