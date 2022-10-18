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الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

نشرة اخبار الاقتصاد منتصف النهار اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، 18 اكتوبر 2022، عدد من الاحداث الهامة ابزرها، سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز وحدات "سكن لكل المصريين 3"، ووزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل المدير التنفيذي لشركة "ابدأ"،، والي تفاصيل النشرة.. 

 

سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز وحدات "سكن لكل المصريين 3"

https://www.albawabhnews.com/4673165 

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل المدير التنفيذي لشركة "ابدأ"

https://www.albawabhnews.com/4673199 

نائب وزير الإسكان يستعرض جهود الدولة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف

https://www.albawabhnews.com/4673211 
 

 



 

 

 

 

النشرة الاقتصادية نشرة أخبار الاقتصاد