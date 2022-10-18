نشرة اخبار الاقتصاد منتصف النهار اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

الثلاثاء 18/أكتوبر/2022 - 12:24 م

شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، 18 اكتوبر 2022، عدد من الاحداث الهامة ابزرها، سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز وحدات "سكن لكل المصريين 3"، ووزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل المدير التنفيذي لشركة "ابدأ"،، والي تفاصيل النشرة..

سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز وحدات "سكن لكل المصريين 3"

https://www.albawabhnews.com/4673165

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل المدير التنفيذي لشركة "ابدأ"

https://www.albawabhnews.com/4673199

نائب وزير الإسكان يستعرض جهود الدولة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف

https://www.albawabhnews.com/4673211







