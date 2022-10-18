نشرة اخبار الاقتصاد منتصف النهار اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، 18 اكتوبر 2022، عدد من الاحداث الهامة ابزرها، سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز وحدات "سكن لكل المصريين 3"، ووزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل المدير التنفيذي لشركة "ابدأ"،، والي تفاصيل النشرة..
سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز وحدات "سكن لكل المصريين 3"
https://www.albawabhnews.com/4673165
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل المدير التنفيذي لشركة "ابدأ"
https://www.albawabhnews.com/4673199
نائب وزير الإسكان يستعرض جهود الدولة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف
https://www.albawabhnews.com/4673211