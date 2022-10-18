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الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.866.94 بانخفاض قدره 0.84 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 655.81 بانخفاض قدره 0.86 نقطة عن معدل إقفاله السابق. 
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و713 ألفًا و222 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و174 ألفًا و885 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 97 صفقة.

بورصة البحرين انخفاض