مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

الثلاثاء 18/أكتوبر/2022 - 04:29 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.866.94 بانخفاض قدره 0.84 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 655.81 بانخفاض قدره 0.86 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و713 ألفًا و222 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و174 ألفًا و885 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 97 صفقة.